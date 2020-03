Coronavirus: Regione Fvg rafforza coordinamento con Carinzia e Veneto

Trieste, 5 mar - Allineare ulteriormente le procedure di prevenzione e contenimento dell'epidemia da Coronavirus e valutare di richiedere congiuntamente all'Unione europea interventi di sostegno all'economia, ricorrendo ad esempio al Fondo di solidarietà della Ue.Sono questi i temi affrontati dal governatore del Friuli Venezia Giulia, insieme al vicegovernatore con delega alla Salute, in una videoconferenza alla quale erano collegati anche il governatore della Carinzia e l'assessore alla Protezione civile della Regione Veneto.Quanto ai provvedimenti adottati, anche in Carinzia è stata sospesa l'attività didattica fino al 15 marzo, limitando e valutando di volta in volta con il governo di Vienna l'opportunità di svolgere manifestazioni o eventi caratterizzati dalla significativa presenza di pubblico.Nel corso della videoconferenza sono state prese in esame le conseguenze economiche legate alla situazione sanitaria, che stanno investendo in egual maniera le tre regioni contermini. Per contrastare la crisi dell'intero settore produttivo, ma anche del turismo e il commercio, è stato valutato di avviare azioni coordinate e di richiedere l'intervento dell'Unione europea.Tra le ipotesi prese in esame figura il ricorso al Fondo di solidarietà della Ue (FSUE), nato per rispondere alle grandi calamità naturali e affiancare i Paesi colpiti da condizioni critiche e improvvise.Le tre Regioni resteranno in contatto per un costante scambio di dati, per monitorare la situazione e coordinare le future azioni condivise, sia sotto il profilo sanitario sia per la tutela dell'economia. ARC/CCA/al