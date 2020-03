Coronavirus: Regione Fvg, salgono a 17 i casi da coronavirus

Palmanova, 4 mar - La Regione informa che i casi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia da ieri salgono a 17; sono quattro i nuovi casi di positività registrati da ieri ad oggi dal Sistema sanitario regionale (Ssr).Tre persone, due delle quali ricoverate in ospedale in buone condizioni, sono dell'area triestina mentre la quarta si trova a Gorizia in isolamento domiciliare. Tutti sono stati presi in carico dal Ssr.Sono 372 i tamponi effettuati. ARC/LP/ep