Coronavirus: Regione, Governo sostenga l'intero sistema Paese

Trieste, 26 feb - Il Governo inserisca tutte le Regioni nel riparto dei fondi straordinari per l'emergenza coronavirus e non limiti i provvedimenti alle cosiddette 'zone rosse'.A chiederlo è il governatore del Friuli Venezia Giulia, alla luce dei danni all'economia legati alla situazione di allarme che ha investito indistintamente tutti i settori produttivi del Paese.È pertanto non solo opportuno bensì imprescindibile, secondo l'Amministrazione regionale, che le misure di sostegno al tessuto economico e sociale non vengano indirizzate esclusivamente alle aree dove si sono registrati i casi di coronavirus, ma a tutti quei territori che hanno pagato e stanno continuando a pagare le conseguenze del grave contesto di crisi che l'intera comunità nazionale sta suo malgrado attraversando. ARC/CCA/ma