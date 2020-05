Coronavirus: Riccardi, 1.801 ospiti case riposo Ts sottoposti a test

Udine, 6 mag - "Nell'area di competenza dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontino operano complessivamente 96 strutture per anziani che hanno una disponibilità di 4.270 posti letto e ospitano 3.821 persone, per un tasso di occupazione del 89,5 per cento. Finora sono stati rilevati casi di Coronavirus in 24 di esse. Restringendo l'analisi all'area di Trieste, dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati effettuati complessivamente 3.477 tamponi, che hanno consentito di individuare, dal 6 marzo al 4 maggio, 400 anziani affetti da Covid-19".Lo ha detto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, illustrando durante l'odierna seduta del Consiglio regionale l'andamento dell'epidemia tra gli ospiti delle case di riposo nel capoluogo regionale.Riccardi ha precisato che "in totale gli ospiti sottoposti a tampone, alla data del 4 maggio, sono 1.801 e, di questi, 400 (il 22,2 per cento) sono risultati positivi e 1.401 negativi, ma sono già state registrate 43 guarigioni"."L'azione di screening avviata attraverso i tamponi dall'Asugi ha consentito di contenere l'epidemia e offrire la miglior assistenza possibile alle persone colpite - ha detto il vicegovernatore -. Entrando nello specifico, nella settimana dal 2 all'8 marzo sono stati sottoposti a tampone 17 ospiti delle case di riposo (13 sono risultati positivi), dal 9 al 15 marzo 89 ospiti (39 positivi), dal 16 al 22 marzo 19 ospiti (4 positivi), dal 23 al 29 marzo 57 ospiti (28 positivi), dal 30 marzo al 5 aprile 83 ospiti (45 positivi), dal 6 al 12 aprile 163 ospiti (97 positivi), dal 13 al 19 aprile 802 ospiti (161 positivi), dal 20 al 26 aprile 438 ospiti (13 positivi), dal 27 aprile al 3 maggio 128 ospiti nessuno dei quali è risultato positivo e lunedì di questa settima sono stati refertati i tamponi relativi a 5 ospiti, nessuno dei quali è infetto". ARC/MA/al