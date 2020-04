Coronavirus: Riccardi, 11.800 tute protettive a sistema sanitario

Palmanova, 22 apr - "La Protezione civile regionale continua a lavorare, in collaborazione con l'Azienda regionale di coordinamento per la salute (Arcs) al fine di garantire l'approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale al nostro sistema sanitario. Oggi sono state consegnate alla sede operativa di Palmanova 11.800 tute protettive, che costituiscono la prima trance delle 50mila ordinate direttamente dal Friuli Venezia Giulia".Lo ha detto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, il quale ha evidenziato che "tutta la struttura regionale della Protezione civile sta lavorando a pieno regime per accelerare al massimo le procedure di trasporto e le pratiche doganali per questi materiali di cui abbiamo grande necessità per garantire la sicurezza degli operatori sanitari".Il carico giunto oggi a Palmanova è stato trasportato dalla Cina con un aereo messo a disposizione dal Dipartimento nazionale della Protezione civile. Ora le tute protettive verranno consegnate alle aziende sanitarie in base al rispettivo fabbisogno. ARC/MA/al