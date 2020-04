Coronavirus: Riccardi, 2,5 mln di mascherine chirurgiche per Ssr Fvg

Trieste, 10 apr - "Un'operazione a beneficio della sanità regionale per la quale bisogna ringraziare il governatore della Carinzia, Peter Kaiser, che ha agevolato l'arrivo in Friuli Venezia Giulia di questi importanti dispositivi di sicurezza".Lo ha detto oggi il vicegovernatore con delega alla Salute e alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, a margine dell'arrivo di 2 milioni e mezzo di mascherine chirurgiche destinate agli operatori del Sistema sanitario regionale (Ssr). Il carico, trasportato via aereo dalla Cina all'aeroporto di Vienna, è stato consegnato oggi a Pordenone.Una spedizione, come ha spiegato Riccardi, che ha incontrato delle difficoltà alla fine superate, consentendo, per quel che riguarda questa specifica tipologia di dispositivi, di soddisfare le esigenze del Ssr per un fabbisogno di circa un mese. ARC/GG/pph