Coronavirus: Riccardi, Asfo ha ripreso tutte attività diagnosi e cura

Trieste, 3 giu - "L'Azienda sanitaria Friuli occidentale ha ripreso gradualmente tutte le funzioni di diagnosi e cura sia livello ambulatoriale sia in regime di ricovero con l'esecuzione anche di alcuni interventi non urgenti".Lo ha confermato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, confermando che "l'attività del punto di primo intervento di Maniago, che registrava 5 accessi al giorno, è stata sospesa solo temporaneamente per le recuperare risorse umane necessarie a fronteggiare l'emergenza Covid-19 garantendo i percorsi separati nei Pronto soccorso dell'Asfo. Dato che si tratta solo di una sospensione e non di una revoca dell'attività, al termine dell'emergenza il punto di primo soccorso di Maniago sarà rispristinato, come confermato dal fatto che l'Asfo ha avviato le procedure per bandire nuovamente l'appalto di gestione".Sempre in merito all'attività dell'Asfo, il vicegovernatore ha spiegato che "a livello ambulatoriale verranno garantite tutte le priorità B e D e le visite di controllo programmate e in quasi in tutte le strutture afferenti all'Asfo sono già state recuperate le prestazioni in priorità D sospese"."Per quanto riguarda la riduzione dell'attività in ambito chirurgico - ha chiarito Riccardi - ad oggi questa è legata ad una serie di assenze straordinarie di personale non facilmente sostituibile e l'Azienda, rappresenta un elemento di grande rilevanza del sistema sanitario regionale, sta lavorando per integrare il personale con le risorse necessarie. Il personale delle dialisi è invece stato sostituito con quello a tempo indeterminato, garantendo così l'attività di tutti i centri di dialisi". ARC/MA/al