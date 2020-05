Coronavirus: Riccardi, bene adesione Fvg a sperimentazione Remdesivir

Pubblicazione scientifica riporta efficacia farmacoPalmanova, 26 mag - "Non possiamo che manifestare soddisfazione per quanto pubblicato dal New England Journal of Medicine in merito allo studio sull'efficacia dell'antivirale Remdesivir, dal momento che anche i reparti di Malattie infettive degli Ospedali di Cattinara di Trieste e di Santa Maria della Misericordia di Udine aderiscono alla sperimentazione dell'Organizzazione mondiale della sanità. Una scelta intrapresa dai due direttori delle strutture, Roberto Luzzati e Carlo Tascini, che inserisce la regione in una dimensione internazionale nella cura al Coronavirus".Lo ha detto oggi a Palmanova il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, a commento della pubblicazione sul New England Journal of Medicine dello studio controllato e randomizzato sul Remdesivir.Secondo quanto riportato dalla rivista scientifica una significativa e incoraggiante efficacia del farmaco viene comprovata da un calo della mortalità nei gruppi di malati trattati con il farmaco (7 per cento, invece del 12 di quelli sottoposti a un placebo), così come si accorciano i tempi di guarigione (11 giorni invece di 14).Il Remdesivir, come ha spiegato il vicegovernatore, a seguito dell'approvazione del Comitato etico, viene testato a Trieste e Udine nell'ambito della sperimentazione multicentrica coordinata dall'Organizzazione mondiale della sanità. ARC/GG/al