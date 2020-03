Coronavirus: Riccardi, ci si muova solo per lo stretto necessario

Palmanova, 10 mar - "Il senso dei nuovi provvedimenti approvati dal Governo è che le persone si spostino dalle loro abitazioni solo per ragioni essenziali, ovvero andare al lavoro, per prestazioni sanitarie urgenti o per l'acquisto di beni di prima necessità: a seguito di questo si chiede alle persone di osservare in modo stretto le indicazioni di protezione inserite nei provvedimenti".Lo sottolinea il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi, che ha preso parte stamane in videoconferenza da Palmanova al comitato operativo sull'emergenza coronavirus, nella quale è stato ribadito che è necessario e urgente limitare l'assembramento e la mobilità delle persone.L'applicazione delle norme da parte delle Forze dell'ordine sarà oggetto di approfondimento nel corso riunione di coordinamento tra Regioni e Governo fissata alle ore 15. ARC/EP/gg