Coronavirus: Riccardi, da volontari Pc azioni per 30mila giornate uomo

Palmanova, 17 apr - "Dall'inizio dell'emergenza i volontari delle squadre comunali del Friuli Venezia Giulia hanno messo in campo l'equivalente di oltre 30mila giornate uomo, impegnandosi in un ventaglio molto ampio di attività al servizio della collettività, dal montaggio delle tende per i pre-triage alla consegna della spesa agli anziani. Un impegno per il quale meritano, assieme a tutto il sistema della Protezione civile e al servizio sanitario, la più viva riconoscenza dell'intera comunità regionale".Lo ha detto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, durante la videoconferenza con i sindaci i coordinatori dei gruppi comunali di Protezione civile della Destra Torre, del Latisanese e del Manzanese.In merito alla consegna delle mascherine il vicegovernatore ha ribadito che "la Regione ha investito ben 4 milioni di euro per assicurare la produzione di 1,2 milioni di mascherine rilavabili per la popolazione che contiamo di far avere, attraverso i Comuni, a tutti i nuclei familiari nel corso delle prossime settimane. Nella scelta dell'ordine di distribuzione è stata data la precedenza ai Comuni che avevano il rapporto contagiati-popolazione più elevato, di modo da favorire il contenimento del coronavirus". ARC/MA/pph