Coronavirus: Riccardi, dati ok ma tenere alta la guardia

Trieste, 25 mag - "Verificheremo tra alcuni giorni se questo andamento positivo della pandemia in Friuli Venezia Giulia, come tutti auspichiamo, verrà confermato. Nel frattempo chiedo alle persone di continuare a usare le precauzioni comportandosi con lo stessa responsabilità dimostrata nella fase 1 dell'emergenza".Lo ha detto oggi a Trieste il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardo, a commento dei dati odierni sulla contagio da coronavirus in regione che hanno registrato solo 4 nuovi casi positivi e zero decessi."C'è una continuità con l'andamento della scorsa settimana - ha spiegato Riccardi - in quanto la curva è coerente a una riduzione di tutti gli indicatori. Nel frattempo stiamo procedendo con l'attività di contenimento e con i tamponi per tracciare ogni nuovo caso e - ha concluso - prevenire l'insorgere di eventuali focolai". ARC/GG/pph