Coronavirus: Riccardi, dialogo con sindaco Paluzza per casa riposo

Avviata azione di contenimento del virus nel Comune carnicoPalmanova, 5 apr - "Il dialogo con il sindaco di Paluzza, Massimo Mentil, è costante e proficuo e stiamo confrontandoci per attuare la migliore strategia di contenimento del focolaio infettivo di Covid-19 scoppiato nella locale casa di riposo, tutelando gli ospiti, il personale e le loro famiglie".Lo ha dichiarato il vicegovernatore della Regione, Riccardo Riccardi, in merito alle criticità emerse alla Casa di riposo Matteo Brunetti, all'interno della quale i pazienti contagiati sono già stati separati e stanno ricevendo le dovute cure direttamente in loco.Riccardi ha spiegato che "la collaborazione tra Regione, l'Azienda sanitaria e il Comune è massima e ci permetterà di dare risposte immediate per una situazione che verrà governata nell'interesse della comunità locale prestando la massima attenzione alle necessità delle persone coinvolte, alle quali sarà garantita la migliore assistenza".Il vicegovernatore ha chiarito che "gli operatori risultati positivi al tampone sono stati posti in quarantena in una struttura dedicata, dove riceveranno assistenza; quelli negativi rimarranno in servizio alla casa di riposo, ma verranno alloggiati in strutture alberghiere limitrofe. Le famiglie degli operatori e i contatti stretti dei casi positivi sono stati posti in isolamento domiciliare e oggi verranno effettuati loro i tamponi nelle tende allestite appositamente dalla Protezione civile".Riccardi ha precisato che "si tratta di provvedimenti necessari per arginare la diffusione del Coronavirus, che sono stati adottati in accordo con il sindaco e le autorità sanitarie". ARC/MA/al