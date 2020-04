Coronavirus: Riccardi, Dpi a disposizione di tutto sistema salute Fvg

Palmanova, 10 apr - "Grazie anche all'arrivo del carico di 2,5 milioni di mascherine di questa mattina, il servizio sanitario regionale fornirà adeguati sistemi di protezione individuale a tutti coloro che operano nell'ambito della salute. La Regione ha dato disposizioni affinché i Dpi vengano garantiti anche agli operatori del territorio che lavorano a stretto contatto con le persone, tra cui i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli infermieri professionali, gli operatori socio sanitari, nonché al personale delle residenze protette che ospitano persone anziane, con disabilità e minori".Lo ha annunciato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, poco dopo l'invio di una nota in merito da parte della direzione regionale Salute ai vertici delle aziende sanitarie regionali, nella quale si evidenzia che tale azione verrà, ovviamente, compiuta nel rispetto delle priorità di distribuzione dei Dpi alle strutture sanitarie.Riccardi ha spiegato che "dobbiamo tutelare tutti i professionisti che operano in campo sanitario, sia perché sono una risorsa fondamentale nella guerra al virus, sia per evitare che possano diventare involontari veicoli di diffusione dell'infezione". ARC/MA/pph