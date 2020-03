Coronavirus: Riccardi, emergenza affrontata in sicurezza nel Sanvitese

Palmanova, 28 mar - "Riconosco al sindaco di San Vito al Tagliamento l'equilibrio dimostrato in particolare nella questione relativa all'hospice della sua città, che dovrà sgravare l'ospedale di Pordenone da quei pazienti Covid-19 in via di guarigione, al fine di liberare quegli spazi a chi avendo la stessa patologia ha bisogno di cure spesso complesse e impegnative. Il tutto nella massima garanzia della separazione dei percorsi, per la sicurezza di chi viene trasferito e di chi rimane nella struttura".Lo ha detto oggi a Palmanova il vicegovernatore con delega alla Salute e alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, nel corso della videoconferenza con i componenti dell'Assemblea dei sindaci dell'Ambito distrettuale Sanvitese.Tra i temi affrontati anche quello delle mascherine acquistate dalla Protezione civile Fvg e in via di distribuzione ai Comuni. Per quel che riguarda i tamponi, Riccardi ha fatto presente che il rilevamento di una negatività non dà una garanzia a 360 gradi, a meno che l'esame non venga ripetuto ogni 48 ore. A tal riguardo, in prospettiva, come ha osservato il vicegovernatore, dal Governo potrebbero arrivare delle indicazioni per rendere automatico l'isolamento contumaciale dei conviventi di un caso positivo."Confido - ha concluso il vicegovernatore - che grazie al vostro senso di responsabilità istituzionale riusciremo, insieme, a superare quei problemi che dobbiamo affrontare quotidianamente in una situazione emergenziale come questa". ARC/GG/ep