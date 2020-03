Coronavirus: Riccardi, giunti 3 respiratori da gestione commissariale

Palmanova (Ud), 26 mar - "Sono arrivati oggi tre respiratori necessari per aumentare il numero dei posti letto in terapia intensiva. È parte di una dotazione importante, che la gestione commissariale ci ha promesso da giorni e che ci auguriamo venga completata al più presto per consentire il piano di implementazione negli ospedali della regione".Lo rende noto il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, dalla sala operativa della Protezione civile di Palmanova.Resta urgente anche il reperimento dei dispositivi di protezione individuale da destinare prioritariamente al sistema sanitario.Continuano infatti ad arrivare ordini, ma sempre con quantitativi molto limitati: questa notte sono state recapitate a Palmanova 18.800 mascherine Ffp2 e 3.120 Ffp3, assieme a un carico di 1.500 tute protettive, 500 cuffie e altrettanti guanti ARC/EP/pph