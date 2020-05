Coronavirus: Riccardi, in fase 2 psicologi avranno ruolo importante

Palmanova, 12 mag - "Con l'ingresso nella seconda fase di gestione dell'emergenza, gli psicologi dovranno giocare un ruolo fondamentale in merito alla gestione delle nuove fragilità".Lo ha dichiarato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, durante il suo confronto odierno con il presidente dell'Ordine degli psicologi, Roberto Calvani, il quale ha espresso soddisfazione per l'integrazione del servizio di supporto psicologico professionale nel Numero unico per l'emergenza Coronavirus.Riccardi ha spiegato che "nei prossimi mesi tutti dovremo abituarci al cambiamento di abitudini imposto dalla convivenza con il virus. Quindi l'integrazione degli psicologi nei gruppi di lavoro regionali sviluppati per l'emergenza Coronavirus potrà essere sicuramente utile". ARC/MA/al