Coronavirus: Riccardi, in perfezionamento linee guida salute mentale

Palmanova, 16 apr - "Per affrontare la questione della salute mentale nel contesto dell'emergenza Coronavirus, sarà messa in campo una strategia comune per tutte le realtà del Friuli Venezia Giulia con l'individuazione di strutture specifiche, anche ad uso interaziendale, e un team di esperti che garantirà il coordinamento tra la Direzione salute della Regione e le aziende sanitarie, così da dare una risposta univoca a questa problematica e garantire cure adeguate alle persone affette da problemi di salute mentale risultate positive al Covid-19".È quanto emerso nel corso della quotidiana riunione in videoconferenza tra il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, e i direttori dei servizi sociosanitari regionali, che stanno perfezionando assieme alla Regione un documento per definire le linee guida sulla gestione della salute mentale.In merito, Riccardi ha evidenziando che "al momento non ci sono evidenze di focolai di infezione connessi a persone con disagi mentali ma solo casi isolati. Anche in questa situazione di emergenza nella nostra regione devono essere garantite a tutti i cittadini, indipendentemente dal loro stato psichico, le migliori cure possibili. Il Friuli Venezia Giulia, che ha una storia unica a livello nazionale per quanto riguarda l'approccio al problema della salute mentale, deve inoltre cogliere l'occasione per fare un'analisi dei servizi erogati e standardizzare, puntando ovviamente ai modelli più efficaci, i percorsi di assistenza nell'ambito della salute mentale". ARC/MA/al