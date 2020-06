Coronavirus: Riccardi incontra manifestanti del Nursind

Palmanova, 18 giu - "Mi ha fatto piacere incontrarvi e ringraziarvi per il lavoro che anche voi avete fatto e per manifestarvi la solidarietà per quei vostri colleghi che hanno perso la vita facendo il loro dovere. Una triste serie di episodi luttuosi che per fortuna non ha riguardato la nostra regione".Lo ha detto oggi a Palmanova il vicegovernatore con delega alla Salute, politiche sociali e disabilità del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, durante l'incontro, convocato dallo stesso Riccardi, con i rappresentanti del sindacato delle professioni infermieristiche Nursind che nel corso della mattinata ha organizzato una manifestazione in piazza Unità a Trieste per rivendicare il pagamento di un bonus sia a livello nazionale sia regionale.Riccardi ha ricordato ai rappresentanti del Nursid la volontà della Regione di corrispondere una premialità agli operatori del Sistema sanitario regionale che hanno lavorato nei reparti per curare i pazienti Covid. Un impegno economico complessivo che vedrà risorse regionali e statali.Il vicegovernatore ha anche sottolineato che se il Friuli Venezia Giulia è stata una delle Regioni che, numeri alla mano, ha saputo contrastare con maggiore efficacia il contagio, ciò lo si deve soprattutto alla competenza e alla professionalità del personale. ARC/GG/pph