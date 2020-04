Coronavirus: Riccardi, modello Fvg sarà trasmesso a Iss

Palmanova, 6 apr - "I protocolli operativi e i modelli d'azione sviluppati in Friuli Venezia Giulia dall'inizio della crisi saranno trasmessi all'Istituto superiore di sanità e contribuiranno all'aggiornamento delle procedure nazionali per fronteggiare l'emergenza Coronavirus".Lo ha confermato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, al termine della riunione odierna con i rappresentanti del Ministero della salute e della Protezione civile, durante la quale è stato sottolineato che il Friuli Venezia Giulia è tra le regioni migliori sia per numero di contagi rispetto alla popolazione complessiva sia per il numero di decessi."I dati analizzati dimostrano la fondatezza della scelta di adottare provvedimenti come la chiusura delle scuole ancora prima che ci fossero casi confermati, a cui si associa il forte potenziamento, con risorse regionali, dei posti letto in terapia intensiva - ha detto Riccardi -. Ora dobbiamo tenere duro e affrontare le problematiche connesse alle residenze per anziani, favorendo la strutturazione di una rete territoriale che dia risposte concrete alle problematiche delle persone più fragili". ARC/MA/al