Coronavirus: Riccardi, negativi test su 50 persone a Monfalcone

L'unica persona positiva ospitata in una struttura dedicataPalmanova, 13 lug - "Anche le restanti cinquanta persone analizzate nel fine settimana a Monfalcone sono risultate negative al test Covid".A darne notizia è il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute Riccardo Riccardi dalla sede operativa della Protezione civile regionale di Palmanova.Lo screening aveva preso il via lo scorso weekend, a seguito dell'individuazione da parte dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (Asugi) delle persone potenzialmente a rischio di contagio nella comunità locale."Al termine dei test - spiega Riccardi - solo un individuo è risultato positivo. Per ragioni di precauzione, la persona sarà ospitata in una delle strutture predisposte dalla Protezione civile, nella quale trovano accoglienza quanti devono seguire le misure di isolamento". ARC/AL/gg