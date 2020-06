Coronavirus: Riccardi, operatori hospice San Vito modello etico

San Vito al Tagliamento, 13 giu - "In Friuli Venezia Giulia nella lotta al coronavirus ci sono stati tanti modelli etici che devono essere raccontati, per far conoscere cos'è accaduto e le storie di chi ha deciso di lavorare per sconfiggere il Covid. Uno di questi simboli è senza dubbio l'esperienza dell'hospice di San Vito al Tagliamento, nonostante sia stata accompagnata da polemiche che oggi si sono dissolte davanti al risultato che tutti insieme abbiamo raggiunto".Così il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, oggi a San Vito al Tagliamento nel corso dell'incontro con un gruppo di operatori della struttura che fino a pochi giorni fa ha ospitato malati Covid.Ringraziando anche a nome del governatore Fedriga il personale "che si è assunto la responsabilità di sostenere la scelta di dedicare l'hospice alla cura di persone che avevano contratto il coronavirus", Riccardi ha sottolineato anche l'alta qualità professionale degli operatori, "che ha consentito di riconvertire in poche ore gli spazi conseguendo l'obiettivo di ritornare in piena sicurezza al servizio ordinario"."Se la nostra regione, dati alla mano, è stata una di quelle che meglio ha affrontato la pandemia - ha detto Riccardi - lo dobbiamo a persone come voi, che avete pensato, con il sacrificio delle vostre famiglie, prima agli ammalati da curare che a voi stessi".Ad accompagnare il vicegovernatore nella visita alla struttura, oltre alla direttrice dell'hospice, Maria Anna Conte, anche il direttore sanitario dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (Asfo), Michele Chittaro e il responsabile dei servizi sociosanitari della stessa Asfo, Carlo Francescutti. ARC/GG/ep