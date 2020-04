Coronavirus: Riccardi, ricetta elettronica anche per farmaci Dpc

Palmanova, 1 apr - A partire da domani, giovedì 2 aprile, entrerà in vigore la ricetta dematerializzata anche per i farmaci in Distribuzione per conto (Dpc), ovvero quelli acquistati dall'Azienda sanitaria e poi distribuiti ai cittadini dalle farmacie e prescritti, ad esempio, a pazienti affetti da diabete o da patologie cardiovascolari.Lo ha comunicato l'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia attraverso il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.In questo modo, come è stato spiegato, si va ad ampliare l'utilizzo della ricetta elettronica anche a questo tipo di farmaci. I pazienti, a beneficio della loro sicurezza, potranno ricevere la prescrizione via email o attraverso il telefono, senza doversi recare nello studio del medico, riducendo così gli spostamenti ed i contatti a rischio. ARC/GG/pph