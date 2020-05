Coronavirus: Riccardi/Roberti, esami sierologici categorie a rischio

Tra le priorità del programma Fvg i test alle forze dell'ordinePalmanova, 2 mag - "Partirà in Friuli Venezia Giulia, parallelamente al piano statale rivolto a 8mila cittadini della nostra regione, un programma straordinario di esami sierologici destinato in primo luogo alle categorie professionali più a rischio. Tra queste, sono compresi gli operatori delle forze dell'ordine, che in questo periodo di emergenza hanno garantito un servizio essenziale a stretto contatto con la popolazione".Lo hanno detto oggi il vice governatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, e l'assessore alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, illustrando l'iniziativa regionale che si affiancherà all'indagine sierologica nazionale promossa dalla struttura emergenziale guidata dal Commissario Arcuri.Nel dettaglio, il test regionale, che riguarderà anche le Forze dell'ordine, verrà effettuato nei prossimi giorni attraverso un prelievo ematico. L'esame servirà a individuare la presenza di anticorpi e quindi a stabilire se un soggetto è stato a contatto con il coronavirus. ARC/GG/ep