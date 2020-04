Coronavirus: Riccardi, su Covid-19 relazionerò di persona in Aula

Palmanova, 30 apr - "L'emergenza legata al Coronavirus richiede quotidianamente l'assunzione di decisioni importanti e in tempi rapidi; quindi è assolutamente fuori luogo qualsiasi ansia da prestazione dei consiglieri regionali in merito allo slittamento della seduta dedicata alle interrogazioni a risposta immediata, rinvio per altro dovuto a problemi di collegamento non certo dipendenti da me. In ogni caso risponderò di persona ai quesiti posti dai consiglieri nel corso della seduta d'Aula che si terrà la prossima settimana a Udine, sempre nel rispetto delle misure previste per contrastare la diffusione del virus".Lo ha detto il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi, in merito al rinvio alla prossima settimana del question time in Consiglio regionale a causa delle difficoltà di collegamento evidenziate da alcuni consiglieri."Mercoledì ero pronto a dare tutte le risposte del caso. Proprio perché ritengo importante che sia ben chiaro quanto rilevante è lo sforzo compiuto dalla Regione per tutelare i cittadini e contrastare la diffusione del Covid-19, la prossima settimana relazionerò in aula in merito alle questioni rimaste in sospeso e tutti avranno le dovute risposte. In un momento così delicato per il Friuli Venezia Giulia e per tutto il Paese, auspico quindi che nessuno sfrutti le difficoltà tecniche del Consiglio per improbabili speculazioni politiche al fine di guadagnare pochi minuti di attenzione mediatica". ARC/MA/al