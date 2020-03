Coronavirus: Riccardi, su mascherine il pressing va fatto a Roma

Trieste, 21 mar - "La Regione si è mobilitata per far fronte al fabbisogno di mascherine, vista l'urgenza della situazione, anche se sarebbe preferibile in un'emergenza pandemica e con un commissario in carica che la risposta venisse su base nazionale con una strategia chiara, celere e ordinata".Lo ha affermato il vicegovernatore con delega alla Salute e alla Protezione civile Riccardo Riccardi."Il pressing di chi ha voce in capitolo - così il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia - va fatto a Roma, non certo sulla Regione, che agisce per sopperire a una necessità stringente. Quella dei dispositivi di protezione individuale è un'emergenza che non sarà di breve momento e che, più che venire tamponata, deve essere pianificata e risolta; viceversa ogni territorio farà come può e più che può". ARC/PPH