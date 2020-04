Coronavirus: Riccardi, via a campagna comunicazione ordinanza e dpcm

Da oggi nei Comuni audio messaggio della Protezione civile



Palmanova, 15 apr - Parte da oggi la comunicazione in tutti i Comuni del Friuli Venezia Giulia, attraverso un audio messaggio trasmesso dagli altoparlanti dei mezzi della Protezione civile, delle prescrizioni, governative e regionali, sui comportamenti da adottare relativamente all'emergenza coronavirus.



"Si tratta di un'operazione che coinvolge i volontari dei Gruppi comunali della Protezione civile e ha la funzione di sensibilizzare la popolazione sull'importanza delle misure di prevenzione adottate che, come è stato dimostrato finora nella nostra regione, sono essenziali per contrastare il contagio".



Lo ha comunicato oggi a Palmanova il vicegovernatore con delega alla Salute e alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, dalla sede della Protezione civile regionale.



Tra i contenuti dell'audio messaggio, inviato oggi dalla direzione di Palmanova ai Gruppi comunali, in primo luogo si ricorda l'obbligo per l'utilizzo di protezioni a copertura di naso e bocca quando si esce dalla propria abitazione. Viene anche ribadita la raccomandazione di mantenere sempre la distanza di sicurezza e di evitare in modo assoluto gli assembramenti.



Di particolare importanza la novità introdotta sull'attività motoria, che viene consentita esclusivamente in forma individuale e solamente nei pressi della propria abitazione.



Al termine del messaggio, infine, si fa appello al senso di responsabilità di ognuno "perché - viene ribadito - è in gioco la salute di tutti". ARC/GG/pph