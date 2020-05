Coronavirus: Riccardi, via a ricognizione su concorsi, tamponi e dpi

Coprire rapidamente tutte le posizioni vacantiTrieste, 11 mag - "L'emergenza coronavirus ha evidenziato la necessità di rafforzare il nostro sistema sanitario, quindi le aziende che lo compongono avviino la ricognizione puntuale dei fabbisogni di personale, tamponi e dispositivi di protezione individuale. Una volta definito il quadro generale si facciano i concorsi pubblici coordinati per il sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia, che dovrà coprire i posti vacanti sui reali fabbisogni delle aziende".Lo ha detto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, durante una riunione in videoconferenza con i direttori generali delle aziende sanitarie regionali.Il vicegovernatore ha inoltre chiarito che "al momento i dati relativi all'andamento dell'epidemia sono decisamente favorevoli ma, con il graduale ritorno alla normalità, dobbiamo essere pronti ad affrontare un eventuale, ritorno dei contagi. A tale scopo dovranno essere uniformate le strategie di controllo e contenimento dell'infezione implementando la capacità di esecuzione dei test per l'individuazione dei casi positivi, a partire dai tamponi".In merito ai test diagnostici, Riccardi ha precisato che "l'attuale situazione ci consente di valutare anche la possibilità di avvalerci del supporto dei laboratori privati i quali, una volta accreditati, potrebbe contribuire ad aumentare il numero di test eseguibili al giorno, attraverso la definizione di protocolli e parametri specifici che consentano di raggiungere lo stesso livello di affidabilità degli esami eseguiti nei laboratori delle aziende sanitarie".Infine, Riccardi ha sottolineato che "il primo strumento di contenimento di contenimento del Covid-19 è l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, quindi tutte le realtà afferenti al comparto sanitario e le strutture per anziani devono esserne dotate e formare il proprio personale al loro corretto utilizzo". ARC/MA/pph