Coronavirus: Roberti, sì uso lecito droni polizia locale, Fvg è avanti

Trieste, 30 mar - Soddisfazione è stata espressa dall'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti per la circolare diramata dal Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza che consente alle Polizie locali di utilizzare i droni per monitorare la corretta attuazione delle misure di contenimento nella diffusione del virus Covid-19."Il Friuli Venezia Giulia - ha rilevato Roberti - aveva già previsto nel 2019 l'utilizzo di droni per garantire la sicurezza del territorio regionale, la prevenzione di calamità naturali e la mappatura dell'amianto. Siamo quindi in una condizione di vantaggio e possiamo valutare l'utilizzo di questa opzione più innovativa per verificare, a cura della Polizia locale, che le norme per la tutela della salute siano rispettate. Investire sulla sicurezza - con telecamere e droni - vuol dire investire sulla legalità e sull'incolumità dei cittadini.""Il monitoraggio del territorio con droni - così l'assessore - può rappresentare una risorsa in più in chiave di controllo e di deterrente rispetto a comportamenti inadeguati e perseguibili in questa fase così delicata per la nostra comunità regionale." ARC/PPH/al