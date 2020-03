Coronavirus: Rosolen, indennità Inps anche per i lavoratori stagionali

600 euro a chi ha cessato le prestazioni tra 1/1/19 e 17/3/20Trieste, 23 mar - L'articolo 29 del decreto legge 18/2020 ha previsto che l'Inps eroghi un'indennità di sostegno anche a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell'arco temporale compreso tra il primo gennaio 2019 e il 17 marzo 2020."Si tratta - ha spiegato l'assessore regionale al lavoro, Alessia Rosolen - di indennità dell'importo pari a 600 euro, non soggette a imposizione fiscale. Nei giorni scorsi, l'Inps ha diffuso una prima e sintetica interpretazione del decreto-legge che ha introdotto diverse misure a favore dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese, trattando anche il beneficio disposto per gli stagionali. La Regione esprime pieno appoggio alla linea e sostiene con convinzione la necessità di tutelare questi lavoratori":Per l'esponente dell'esecutivo Fedriga "sarebbe presuntuoso pensare di avere già a disposizione tutte le risposte a un'emergenza di questa portata. Tuttavia stiamo cercando di capire come garantire protezioni e tutele a ogni singola categoria lavorativa. Si spalancano nuovi scenari anche per la concessione di ammortizzatori sociali e siamo in costante contatto con le parti sociali e le categorie datoriali per definire misure e strumenti adeguati"."Nella nostra regione - ha concluso Rosolen - il lavoro stagionale è diffuso e radicato, pertanto riteniamo fondamentale che questa categoria rientri tra i beneficiari dell'indennità di sostegno. Naturalmente si tratta di un primo e parziale intervento: mai come adesso è necessario essere resilienti, flessibili e pronti a fare fronte, in corso d'opera, alle situazioni che ci troveremo ad affrontare. La Regione c'è. La cosa più importante, in questa fase, è fare sistema per superare la mareggiata e ripartire prima possibile". ARC/AL/ma