Coronavirus: salgono a 23 i casi positivi in Fvg

Palmanova, 5 mar - Salgono a 23 i casi di Coronavirus in Friuli Venezia Giulia. Il nuovo caso riguarda una persona residente nell'area udinese e posta in isolamento domiciliare, che non versa in condizioni di salute preoccupanti.Lo rende noto la Regione attraverso il vicegovernatore con delega alla Salute dalla centrale operativa della Protezione civile Fvg di Palmanova. ARC/LP/ma