Coronavirus: screening, stop appuntamenti per mammografie e pap-test

Palmanova (Ud), 11 mar - In ottemperanza alle indicazioni per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da coronavirus, da oggi, mercoledì 11 marzo, è sospesa anche l'attività ambulatoriale di screening di primo livello.La conferma arriva dal vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute e Protezione civile Riccardo Riccardi.Gli appuntamenti, sia per le mammografie di screening di primo livello sia per gli esami per lo screening della cervice (pap-test e Hpv Dna test), saranno riprogrammati e comunicati direttamente alle utenti che erano in agenda in questo periodo.Al momento, la sospensione è programmata fino al 3 aprile. La popolazione femminile interessata, pertanto, è invitata a non recarsi presso le sedi di esecuzione degli screening e di attendere di essere contattata per il nuovo appuntamento. ARC/RT/gg