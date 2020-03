Coronavirus: sospesi servizi ferroviari Micotra Udine-Villach

Udine, 11 mar - Da ieri sera i servizi Mi.Co.Tra. tra Udine e Villach realizzati in partnership tra Ferrovie Udine Cividale e il vettore austriaco OBB sono sospesi così come anche l'operatività dei treni prolungati fino a Trieste nei fine settimana.Lo comunica la Società Ferrovie Udine Cividale, evidenziando che già da ieri il treno 1823 Villach-Tarvisio BV-Udine non effettuerà il suo servizio a causa della situazione di emergenza in atto e dei conseguenti provvedimenti assunti dalla società OBB in ottemperanza alle decisioni del governo austriaco. Il treno Mi.Co.Tra. 1823 di questa sera, limitato da Tarvisio a Udine sarà svolto mediante autobus.La normale ripresa dei servizi, al momento in data da destinarsi, è legata al superamento dell'emergenza Covid-19. Per maggiori informazioni è consultabile il sito della Società ferrovie Udine Cividale all'indirizzo web: www.ferrovieudinecividale.it ARC/AL