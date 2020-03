Coronavirus: sospesi servizi semiresidenziali per non autosufficienti

Trieste, 11 mar - Al fine di prevenire ancora più efficacemente il rischio di contagio da coronavirus (Covid-19) e in relazione ai provvedimenti adottati dal Governo, la Regione ha stabilito da oggi, mercoledì 11 marzo, fino al 3 aprile 2020 la sospensione dell'erogazione sull'intero territorio regionale dei servizi semiresidenziali per persone con disabilità e per anziani non autosufficienti.Il provvedimento, siglato dal vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con deleghe a Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi, prevede che al fine di garantire la necessaria continuità assistenziale socio-sanitaria agli utenti venga incentivata l'erogazione di servizi domiciliari sostitutivi.Tali prestazioni verranno fornite dagli enti gestori dei servizi semiresidenziali, attraverso il personale e le risorse a loro disposizione, dando priorità ai soggetti in condizione di maggiore fragilità e bisogno. ARC/MA/gg