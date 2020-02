Coronavirus: sport, allenamenti consentiti se non c'è pubblico

Trieste, 25 feb - L'assessore regionale allo Sport ed il presidente regionale del CONI comunicano, in ottemperanza alle disposizioni già fornite dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, che sono consentiti gli allenamenti per tutte le discipline sportive senza la presenza di pubblico.Sarà cura del CONI e della Regione, con l'assessore allo Sport, d'intesa con la Protezione civile regionale, fornire eventuali ulteriori informazioni in merito. ARC/PPH