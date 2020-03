Coronavirus: star di tv e sport protagoniste di "Io resto a casa!"

Trieste, 24 mar - Gli attori Diego Abatantuono, Sebastiano Somma, Lino Guanciale, Andrea Bosca e Gaetano Bruno, l'attrice Valentina Bellè, il calciatore Paolo Rossi e il giornalista Amedeo Goria.Sono loro i protagonisti del nuovo spot della campagna "Io amo il Friuli Venezia Giulia: io resto a casa!", alla quale hanno voluto aderire per manifestare la propria vicinanza alla comunità regionale, aggiungendosi ai cestisti Alberto e Stefano Tonut, il calciatore Stefano Okaka, il podista Michele Gamba, il nuotatore Nicola Cassio e il ciclista Alessandro De Marchi, presenti nel video diffuso ieri.L'iniziativa, che continua ad arricchirsi di testimonial, è stata lanciata dalla Regione, per sensibilizzare i cittadini in merito ai comportanti da tenere durante l'emergenza Coronavirus, al fine di contenere la diffusione del Covid-19. ARC/MA/al