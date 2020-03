Coronavirus: su sito Prot. Civile Fvg risposte a quesiti comportamento

Scaricabile modulo aggiornato per autocertificazione per spostamenti



Palmanova (Ud), 10 mar - La Regione, anche per sollevare il carico di lavoro della Sala operativa (Sor) relativamente ai molti quesiti circa le misure in vigore da oggi, invita a consultare la pagina del portale della Protezione civile del Fvg dove una serie di domande e risposte (Faq) fornisce chiarimenti su come comportarsi e dove è anche possibile scaricare il modulo aggiornato di autocertificazione per gli spostamenti per motivi di lavoro, necessità o salute, in formato pdf e jpg per eventuali condivisioni via social, valido per tutto il territorio italiano.



La pagina è all'indirizzo: https://www.protezionecivile.fvg.it/it/la-protezione-civile/eventi /dpcm-9-marzo-2020-come-comportarsi-da-oggi-10-marzo-2020



Nel frattempo, rende noto la Protezione civile, questa mattina saranno consegnati mascherine e guanti in lattice ai volontari impegnati nell'attività di assistenza alle persone anziane negli acquisti di generi alimentari e di prima necessità. ARC/EP/gg