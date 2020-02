Coronavirus: università, ecco cosa cambia all'Ardiss

Trieste, 24 feb - Chiusura delle aule studio di Ardiss in tutte le sedi in accordo con le università; sospensione dei servizi a sportello con contestuale potenziamento dell'assistenza telefonica; interruzione della somministrazione dei pasti in mensa e organizzazione per i residenti presso le strutture Ardiss (di Trieste, non dotate di cucine) di sistemi di distribuzione alternativi dei pasti, che prevenga l'ipotesi di assembramenti di persone.Così l'assessore regionale all'Università ha dato comunicazione delle prime misure assunte dall'Ardiss per fronteggiare la situazione contingente.Per quanto riguarda la mensa si sta valutando un sistema che preveda una distribuzione di cestini a gruppi ristretti. Una prima ipotesi di lavoro, al momento la più probabile, è che i pasti vengano consegnati a pochi studenti alla volta, con la possibilità che le consegne siano organizzate per singolo piano dell'edificio universitario a Trieste. ARC/Con/pph