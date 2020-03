Coronavirus: Urp della Regione chiusi al pubblico fino al 3/4

Gli sportelli saranno contattabili telefonicamente e via emailTrieste, 11 mar - In seguito alle nuove disposizione del Governo per contenere la diffusione del coronavirus (Covid-19) la Regione ha deciso di sospendere, dal 12 marzo al 3 aprile 2020, tutte le attività di accoglienza che prevedono l'accesso del pubblico nelle sedi dei propri Uffici relazioni con il pubblico (Urp), tra cui anche lo Sportello di giustizia di prossimità facente capo all'Urp di Tolmezzo.Gli uffici restano operativi e contattabili telefonicamente o attraverso mail per richieste o informazioni ai recapiti indicati alla pagina web http://filodiretto.regione.fvg.it/filodiretto2011/filodiretto/urp. aspx . ARC/MA/gg