Coronavirus: utilizzo guanti è obbligatorio nei supermercati

Trieste, 8 apr - In relazione all'utilizzo di guanti monouso negli esercizi commerciali, l'Amministrazione regionale precisa che tale obbligo - come esplicitato negli articoli 6 e 7 dell'ordinanza contingibile e urgente n.7, emanata il 3 aprile scorso dal Presidente della Regione - si riferisce ai mercati al chiuso e all'aperto e ai negozi di generi alimentari, ivi compresi i supermercati, e che la disposizione si applica non solo ai venditori ma anche agli acquirenti.L'obbligatorietà per questi ultimi viene meno esclusivamente con riferimento agli esercizi in cui non vi è una manipolazione diretta dei beni ad opera del compratore.Per ogni ulteriore approfondimento, si rimanda al testo integrale reperibile al seguente link http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/ in-evidenza/allegati/Ordinanza_n_7_PC_FVG_dd_03_04_2020.pdf ARC/AL