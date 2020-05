Coronavirus: Zilli/Rosolen, riprogrammazione fondi Ue per 28,5 mln

Udine, 9 mag - Il Friuli Venezia Giulia ha riprogrammato in funzione anti Covid-19 risorse pari al 8,5% del Programma del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) e al 3,5% per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (Fse) per un totale di 28,5 milioni di euro.È quanto è emerso nel corso della riunione tecnica sulla riprogrammazione delle risorse dei programmi Fesr e Fse per fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale, a cui hanno preso parte l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, e al Lavoro e Formazione, Alessia Rosolen."La riunione di ieri sera ha confermato che, tenuto conto dello stato avanzato di regioni virtuose come il Friuli Venezia Giulia, non ci sono obblighi di riprogrammazione vista la mancanza di omogeneità territoriale, ma solo un invito da parte del governo a riprogrammare ove possibile in funzione anti Covid-19", ha commentato Zilli.Alla data del 21 aprile il programma del Fesr è a un avanzato stato di attuazione, che supera ampiamente la media italiana: le risorse attivate, tramite le procedure di bando sono pari a 301, 5 Meuro, corrispondenti al 130,6% della dotazione Fesr; le risorse concesse sono pari a oltre 243 Meuro, corrispondenti al 105,5% della dotazione Fesr; le risorse impegnate monitorate sono pari a 195,6 milioni di euro, corrispondenti al 84,8%; i pagamenti monitorati, a fronte delle operazioni realizzate, sono pari a 119,3 milioni di euro, corrispondenti al 51,6%.La possibile riprogrammazione delle risorse in funzione anti Covid prevederebbe 10 milioni di euro sul bando innovazione; 6 milioni sul Bando spese sanitarie per aziende; 3,6 milioni per la nuova linea di spese sanitarie a favore di Asl e Protezione civile.Per quanto riguarda il Fse, invece, 9 milioni sono già stati destinati su tre direttrici: spese per aumentare diffusione smart work, dispositivi per la didattica a distanza e, infine, strumenti di politica attiva del lavoro. ARC/EP