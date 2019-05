Corregionali: 181mila euro per progetti presentati da più associazioni

Trieste, 17 mag - Ammontano a oltre 181 mila euro i fondi che la Regione metterà a disposizione delle associazioni dei corregionali all'estero, utilizzabili per sostenere progetti integrati presentati da almeno tre sodalizi. Lo ha stabilito la giunta, approvando una specifica delibera su proposta dell'assessore alle Autonomie locali.Per poter ottenere il sostegno, le attività comuni devono puntare allo sviluppo di rapporti tra i corregionali all'estero e la Regione nonché a conservare e tutelare presso le comunità d'oltre confine le diverse identità culturali e linguistiche della terra d'origine. Il contributo concesso per ogni progetto integrato non può essere minore di 30 mila euro ne' maggiore di 70 mila euro.La valutazione delle attività proposte avverrà tenendo conto di alcuni parametri fissati all'interno di un'apposita griglia. Tra i criteri qualitativi fanno parte l'ampiezza del partenariato; il punteggio minimo si ottiene se le associazioni che collaborano alla stesura dell'iniziativa sono tre, fino ad arrivare ad un massimo di 20 punti nel caso in cui i partner siano sei. Inoltre si terrà conto delle iniziative di comunicazione (10 punti), il coinvolgimento delle giovani generazioni discendenti di corregionali all'estero (10 punti) ed infine la promozione economica del territorio regionale e dei Paesi di residenza degli emigranti (10 punti).Saranno quattro anche i criteri valutativi qualitativi; si va dalla congruenza delle attività in relazione agli obiettivi del progetto, alla qualità della proposta (in entrambe i casi si va da un minimo di 5 ad un massimo di 15 punti). A ciò si aggiunge il grado di innovatività e originalità dell'iniziativa (massimo 10 punti) nonché la composizione e qualità dell'apporto del partenariato in relazione al numero, natura, ruolo e peso dei partner nella realizzazione del progetto.Le domande dovranno essere presentate alla Regione entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul sito web istituzionale dell'amministrazione. ARC/AL/ppd