Corregionali all'estero: Roberti, rafforzare legami è doveroso e utile

Trieste, 26 set - "La promozione di attività che rinsaldino il legame dei nostri corregionali nel mondo è di estrema importanza sia sotto il profilo morale sia per lo sviluppo di nuove relazioni internazionali".Lo ha affermato l'assessore del Friuli Venezia Giulia ai corregionali all'estero Pierpaolo Roberti in un incontro a Trieste nell'Aula consiliare della Regione nel corso del quale sono stati premiati, al termine di percorsi formativi mirati, 15 giovani provenienti da Paesi di tutto il mondo, figli o discendenti di emigrati originari del territorio regionale e dell'area istriano-fiumano-dalmata. I ragazzi hanno ricevuto da Roberti una chiavetta che contiene le immagini più belle e significative del Friuli Venezia Giulia, terra cui risalgono le loro origini."Dal punto di vista morale - ha detto Roberti - è doveroso tenere vivi i legami con chi oggi vive lontano perché i genitori o nonni decisero di emigrare a causa della guerra, dell'esodo o delle conseguenze del terremoto. Al tempo stesso siamo impegnati a rafforzare le relazioni dal punto di vista della formazione e della professione, perché questi giovani possano sempre più diventare punti di riferimento internazionale delle imprese del Friuli Venezia Giulia, assurgendo al ruolo di veri e propri ambasciatori naturali".All'incontro hanno preso parte gli enti dei corregionali con funzione d'interesse regionale di cui fanno parte numerosi sodalizi sparsi in tutto il pianeta, enti che rappresentano l'interlocutore riconosciuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia. ARC/PPH/ep