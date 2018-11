Corregionali: Roberti, libro Consiglio Fvg per promozione territorio

Udine, 8 nov - "Sarà importante sviluppare ulteriormente la collaborazione con i corregionali che costituiscono uno strumento privilegiato di promozione delle nostre peculiarità e attrattive che questo volume fotografico raccoglie e valorizza".



Lo ha commentato l'assessore regionale ai Corregionali all'estero, Pierpaolo Roberti, a margine della presentazione, nella sede della regione di Roma, del volume fotografico "Friuli Venezia giulia. Storia, cultura, territorio" realizzato dal Consiglio regionale.



Roberti ha rivolto al Consiglio regionale un ringraziamento per la pubblicazione di uno "strumento per la promozione di un territorio bellissimo che solo con le foto si può raccontare con efficacia".



"Sfogliando questo libro le foto che creano una forte suggestione sono soprattutto quelle delle nostre montagne, colpite così violentemente dal maltempo di questi giorni da risultare sfigurate: l'impegno dell'amministrazione regionale - ha ribadito Roberti - è per tornare ad una situazione di normalità il prima possibile".



"Lo faremo grazie alla forte collaborazione con il governo, che sta già prendendo i primi importanti provvedimenti, e con il fondamentale aiuto dei tanti volontari che da subito si sono attivati nell'emergenza e nella speranza che già entro qualche mese i turisti che vorranno venirci a visitare per la stagione sciistica potranno vedere lo stesso territorio impresso nelle immagini di questo volume", ha aggiunto Roberti.



All'evento di presentazione, organizzato d'intesa con le associazioni dei corregionali di Roma e promosso di concerto con il Consorzio viticultori del Friuli orientale, è stato il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, a presentare finalità e contenuti del volume e a consegnare, alla presenza di una folta rappresentanza di pubblico e parlamentari del Fvg, Veneto e Lombardia, i sigilli del Consiglio in segno di collaborazione con la Regione ai presidenti dei Giuliani e del Fogolar furlan. ARC/EP