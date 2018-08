Crollo ponte: Fedriga, vicino a concittadini feriti e loro famiglie

Trieste, 14 ago - "Siamo in pensiero per le condizioni dei feriti del Friuli Venezia Giulia che in queste ore sono ricoverati negli ospedali di Genova: la Regione è vicina".Lo afferma il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, manifestando la vicinanza dell'amministrazione e della comunità regionale alle vittime e ai familiari delle persone coinvolte nel disastro del crollo del ponte Morandi sulla A10.Tra i soccorsi sono due le persone di Trieste rimaste ferite a seguito dell'incidente mentre erano di passaggio con la loro auto per Genova: Rita Giancristofaro, di circa 40 anni, e Federico Cerne, di 34. La donna è ricoverata all'ospedale Galliera, dove ha subito una doppia operazione all'addome e al femore, mentre il trentaquattrenne è in codice giallo al reparto Ortopedia dell'ospedale Villa Scassi del capoluogo ligure. ARC/EP