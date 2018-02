Cultura: 210 mila euro a Fvg per progetto Smath

Udine, 4 feb - Migliorare la qualità e la quantità di connessioni fra il settore culturale, che tradizionalmente beneficia di un forte contributo pubblico, e quello creativo, invece più orientato verso modelli di sviluppo in forma imprenditoriale.E' questo l'obiettivo principale del progetto "Smath" (Smart atmospheres of social and financial innovation for innovative clustering of creative industries in MED area) che vede il coinvolgimento di sei Paesi - Italia, Croazia, Francia, Grecia, Slovenia e Spagna - e dieci partner progettuali oltre alla Regione Friuli Venezia Giulia.Per l'Italia sono partner la Regione Veneto, che è capofila del progetto, e l'Università Ca' Foscari di Venezia; per la Croazia Development Agency Zagreb; per la Francia The Culture and Heritage Industries Cluster e Regional Pole Image Internet Multimedia della Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra (Paca); per la Grecia Technopolis della Municipalità di Atene; per la Slovenia Agency for Territorial Marketing Ltd; per la Spagna Barcelona Activa SA e l'Istituto di cultura della Municipalità di Barcellona.Il costo complessivo del progetto è di oltre 2 milioni di euro e il budget destinato al Friuli Venezia Giulia ammonta a 210.630 euro, di cui 179.035 cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale e i restanti 31.594 con risorse statali.La Regione Fvg è responsabile della parte di progetto dedicata allo sviluppo delle potenzialità di marketing del settore culturale e creativo e del trasferimento sul territorio dei risultati degli eventi di cui saranno protagonisti teatri, musei, festival, professionisti delle arti performative.Molte delle attività cercheranno di coinvolgere investitori privati, attirando la loro attenzione sul potenziale economico del mondo delle imprese culturali e creative - studi di architettura, designer, imprese di Ict e audiovisivo - creando così occasioni per nuovi posti di lavoro e sviluppo del comparto. ARC/EP