Cultura: approvate graduatorie 11 bandi annuali

Oltre 4 milioni di euro per 136 progettiUdine, 19 feb - Ammonta a circa 4,2 milioni di euro lo stanziamento complessivo relativo agli undici avvisi annuali per le attività culturali, le cui graduatorie sono disponibili per la consultazione da oggi sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it).I bandi, che scadevano il 22 novembre, erano riservati agli enti pubblici, associazioni e soggetti senza fine di lucro per iniziative culturali di varia natura come concerti, rassegne, festival, mostre e incontri di divulgazione della conoscenza umanistica e scientifica.Sono 136 i progetti finanziati nei rispettivi 11 bandi secondo le graduatorie approvate dalla direzione regionale Cultura.Il bando più corposo è quello che riguarda gli eventi e festival nel settore dello spettacolo dal vivo che con 2.275.815 euro finanzia 60 soggetti.Nel bando relativo alle stagioni e rassegne di spettacolo dal vivo sono 12 i soggetti finanziati per complessivi 339.111,75 euro; per il bando relativo alle produzioni di spettacoli teatrali di prosa sono due i soggetti finanziati per complessivi 80.000 euro; per il bando attività concertistica e manifestazioni musicali delle orchestre sono 7 i soggetti finanziati per complessivi 209.630 euro.Sono 7 anche i soggetti finanziati per complessivi 175.000 euro nel bando relativo le manifestazioni di valorizzazione della cultura cinematografica e dell'audiovisivo.Due i festival cinematografici di carattere internazionale finanziati per complessivi 100.000 euro, mentre nel bando per le manifestazioni espositive sono 8 i soggetti finanziati per un totale di 199.900 euro; nel bando per le manifestazioni inerenti ad attività di divulgazione della cultura umanistica sono risultati finanziati 10 soggetti per complessivi 216.270 euro, mentre quello per la cultura scientifica ha 8 soggetti finanziati per complessivi 181.550 euro.Sono infine 16 i soggetti finanziati per complessivi 391.680 euro nel bando per le iniziative progettuali di divulgazione della cultura umanistica da parte di istituti e 4 quelli finanziati nel bando sui progetti riguardanti la valorizzazione della memoria e della testimonianza storica che assegna complessivi 20.000 euro.Le risorse sono aumentate anche quest'anno di ben 500 mila euro, un dato che conferma e consolida il primato del Friuli Venezia Giulia a livello nazionale per i fondi destinati alle attività culturali, non solo in proporzione rispetto al numero di abitanti ma, addirittura in valore assoluto, rappresentando la Regione che eroga più risorse in questo settore. ARC/COM/ep/fc