Cultura: Bini, concorso Spirito di Vino è arte che promuove Fvg

Passariano di Codroipo (Ud), 10 nov - "Gli eventi emozionali riescono a nutrire la nostra interiorità e Spirito di Vino rientra in questo ambito grazie alla capacità di offrirci, attraverso l'arte e l'ingegno profuso dai partecipanti nelle vignette protagoniste del concorso, la possibilità di vivere e respirare un ampio ventaglio di emozioni".Lo ha affermato oggi a Villa Manin di Passariano (Udine) l'assessore al Turismo del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini, in occasione della premiazione dei vincitori della 19. edizione del concorso internazionale di illustrazioni satiriche Spirito di Vino, organizzato annualmente dal Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia.Bini, che ha ricordato l'importanza degli eventi emozionali nel promuovere e fae conoscere la nostra regione, ha apprezzato i risultati del contest che riesce ad attrarre talenti internazionali. La maggioranza delle opere, infatti, quest'anno provengono dall'estero e, per la prima volta dall'inizio del concorso, il podio è rappresentato quasi esclusivamente da stranieri.Per la sezione under 35 sono stati premiati, con una selezione delle migliori etichette delle cantine associate, la russa Yana Kamenskaya con Evoluzione, risultata vincitrice davanti all'italiano (residente nel Regno Unito) Marco Strizzolo con L'Ultima e al portoghese Bruno Albuquerque con Dança do Vinho.La sezione over 35 ha visto trionfare il serbo Snežana Comor con Saint George killing the Dragon davanti al rumeno Aurel Stefan Alexandrescu, mentre al terzo posto troviamo l'indonesiano Jitet Kustana con World of wine."I numeri di queste 19 edizioni, con oltre 9000 vignette provenienti da oltre 50 paesi del mondo, sono davvero rilevanti. Si tratta di opere - ha aggiunto Bini - che rappresentano il mondo del vino attraverso la satira, elemento che contraddistingue da sempre questo concorso".L'assessore ha voluto complimentarsi con gli organizzatori "per la riuscita e per la bellezza di questo evento che richiama l'attenzione sul Friuli Venezia Giulia".Assieme all'esponente della Giunta Fedriga, hanno premiato i vincitori della 19. edizione il presidente di giuria Alfio Krancic, il vignettista Valerio Marini, l'attore Francesco Salvi e la presidente del Movimento Turismo del Vino Fvg, Elda Felluga, che ha voluto ringraziare la Regione per il sostegno e, nel dettaglio, l'Ente per il Patrimonio culturale della Regione (Erpac) per aver ospitato le premiazioni e la mostra a Villa Manin.La rassegna sarà visitabile, nella prestigiosa cornice, fino al 6 gennaio 2019. ARC/LP/fc