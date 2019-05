Cultura: èStoria, Regione Fvg accompagna e sostiene crescita evento

Gorizia, 24 mag - La straordinaria partecipazione di pubblico agli appuntamenti della mattinata testimonia il successo di una manifestazione la cui crescita, edizione dopo edizione, la Regione accompagna e sostiene con convinzione.Questo la considerazione espressa oggi a Gorizia dall'assessore regionale alla Cultura del Friuli Venezia Giulia a margine di una visita agli stand del Festival internazionale èStoria, giunto alla sua XV edizione, dedicato quest'anno al tema delle Famiglie.L'evento, che si concluderà domenica 26 maggio, vede la partecipazione di 280 ospiti coinvolti in 180 appuntamenti. Il programma della rassegna si sviluppa in un ambito multidisciplinare che spazia dalla storia e dalla letteratura, fino ai campi della psicologia, del diritto, dell'antropologia, della cronaca e della storia dell'arte.Come sottolineato dalla Regione, il titolo individuato per il 2019, quello della famiglia, affronta un tema pieno di fascino perché gli eventi storici passano attraverso la vita di ogni singolo nucleo familiare. A tal riguardo è stato ricordato l'appuntamento all'interno del programma dedicato alla dinastia russa dei Romanov, le cui vicende rappresentano un esempio di quello che è il profondo nesso che unisce i concetti di storia e famiglia. ARC/GG/ep