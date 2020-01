Cultura: Fedriga, cordoglio per Costantidines donna colta e generosa

Trieste, 21 gen - "Mecenate, donna generosa e di grande cultura, Fulvia Giugia Costantinides è stata assieme alla famiglia una figura fondamentale per Trieste e per il Friuli Venezia Giulia: nata a Genova è diventata subito triestina d'adozione, è stata tra le prime laureate in Economia e commercio, e dagli anni Cinquanta si è dedicata all'attività di giornalista e poi di scrittrice, ma soprattutto sarà sempre ricordata dalle istituzioni con gratitudine come benefattrice dell'arte e dei beni culturali".Così il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha ricordato Fulvia Costantinides, spentasi dopo un periodo di infermità all'età di 95 anni, esprimendo il cordoglio suo personale e della comunità regionale."È stata rappresentante di spicco del mondo culturale triestino e ha continuato la tradizione di mecenatismo e alto senso civico della comunità greca di Trieste" ha aggiunto Fedriga.Figlia di Matteo Giugia, direttore generale del Lloyd Triestino e poi amministratore delegato dell'Adriatica di navigazione di Venezia e moglie di Giorgio Costantinides, raffinata collezionista e animatrice culturale, nel 2004 fu nominata Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana. ARC/EP