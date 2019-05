Cultura: Fedriga, da Del Noce motivazione morale di grande attualità

Trieste, 30 mag - L'attualità del pensiero di Augusto Del Noce va ricercata nella motivazione morale della sua ricerca, che ha affrontato la crisi della modernità da un punto di vista mai banale e non allineato a determinati schemi di uniformità culturale.Questo il concetto espresso oggi dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, nel corso del suo intervento all'apertura del convegno di studi dedicato alla figura del filosofo Augusto Del Noce a trent'anni dalla sua scomparsa. L'evento, i cui appuntamenti si tengono nel Palazzo della presidenza della Regione a Trieste, è stato organizzato dalla Lega Nazionale con il patrocinio, tra gli altri, della presidenza del Senato della Repubblica.Fedriga, ringraziando il presidente della Lega Nazionale, Paolo Sardos Albertini, per lo spessore "della due giorni" dedicata al filosofo cattolico, ha ricordato i legami dello stesso Del Noce con la regione, e in particolare con Trieste, città dove iniziò nel 1965 la sua carriera di docente universitario con una cattedra di Storia di filosofia moderna e contemporanea.Il governatore ha poi sottolineato la capacità di analisi di Del Noce emersa nel confronto critico non solo con il fascismo, ma anche con il comunismo e con l'applicazione di quel "socialismo reale" che tracollò con la caduta del Muro di Berlino proprio nell'anno della sua morte.Fedriga, infine, ribadendo l'orgoglio di ospitare all'interno del palazzo della Regione un evento di così alto livello culturale e storico, ha rimarcato l'auspicio che in futuro il salone nobile - oggi "sede" del convegno - assurga a un ruolo non solo di rappresentanza istituzionale, ma di luogo di incontri culturali dove si aprono le porte al confronto e alla conoscenza.Presenti all'inizio dei lavori del convegno, tra gli altri, anche il vicesindaco del Comune di Trieste, Paolo Polidori, e il vescovo di Trieste, Giampaolo Crepaldi. ARC/GG/ppd